В Одессе адвокат отказался заключать незаконную сделку для «вора в законе» – в ответ у него начали вымогать $100 тысяч

В субботу, 3 августа, в Одессе оперативники Управления стратегических расследований и детективы следственного управления задержали двух граждан Грузии, которые, угрожая физическим насилием, требовали у одессита 100 тысяч долларов США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех.

По его словам, задержанные действовали в интересах так называемого «вора в законе» из Грузии. Они обратились к одесскому юристу с предложением о помощи в заключении незаконной сделки, но мужчина отказался. И тогда, в качестве «компенсации» у него стали требовать деньги.

«После нескольких дней незаконного содержания пострадавший передал первую часть денег, а впоследствии – при передаче второго «транша» вымогатели и были задержаны», – сообщил Бех.

Начато производство по ч.4 ст.189 Уголовного кодекса («Вымогательство»). Кроме того, решается вопрос о внесении еще и статьи 146 УК («Незаконное лишение свободы»).

Напомним, ранее в Одессе оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области при поддержке спецподразделений задержали подозреваемых в совершении поджога имущества асфальтного завода белорусской фирмы ОАО «Строительно-монтажный трест №8».