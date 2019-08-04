В Запорожской области на курорте в результате вооруженных разборок погиб случайный прохожий

В субботу, 3 августа, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области, в утреннее время, в результате конфликта был застрелен мужчина. Усмирять конфликтующие стороны пришлось полиции.

Об этом сообщает издание «Криминал».

Издание со ссылкой на источники информирует, что 3 августа, около 10 утра, в районе пляжного комплекса «Pelican» возник конфликт с применением оружия. Очевидцы сообщают, что потасовка возникла между двумя группами лиц кавказской национальности.

Случайной жертвой потасовки стал постоялец одного из отелей, отдыхавший в Кирилловке с семьей – ему нанесли ранение в область груди. Очевидцы сообщают, что мужчина некоторое время лежал возле входа в кафе, затем его увезла скорая помощь, но по пути в больницу мужчина скончался. Его родственник, который пытался защитить пострадавшего, также получил ранения, но относительно легкие.

В то же время участники конфликта «забаррикадировались» на территории базы отдыха «Белуга» и не пускали правоохранителей на территорию базы.

Полиция задержала всех преступников. Часть нападавших пытались скрыться на автомобилях «Порш Кайен» и «БМВ», но их также задержали. Выясняются обстоятельства происшествия. Причина конфликта между двумя компаниями неизвестна.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области, троих жителей города Днепр – 28, 25 и 37 лет – задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанным будет сообщено о подозрении и в дальнейшем избрана мера пресечения. Кроме того, устанавливаются другие лица, который могут быть причастны к совершенным правонарушениям и принимали участие в указанном конфликте.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Центральном районном суде Николаева огласили обвинительный акт по делу о нанесении на Соборной площади тяжких телесных повреждений потерпевшему, что повлекло смерть последнего.