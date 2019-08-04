В Ровно местный житель избил патрульную, которая приехала на вызов из-за того, что он бил жену

Житель Ровно избил сотрудницу полиции до сотрясения мозга. Полицию вызвала его жена из-за того, что муж ее избивал.

Инцидент произошел накануне поздно вечером, сообщает полиция Ровненской области.

Сообщается, что во время общения полицейского с 45-летним мужчиной заявительницы, тот начал дергать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду, а затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Следователи Ровенского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и решают вопрос о сообщении 45-летнему мужчине о подозрении. Все подробности происшествия выясняются.

За умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей санкция статьи 345 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Николаевской области в пятницу, 3 мая, двое жителей Врадиевки напали на полицейского.