В Северной Корее публично казнят людей, пытающихся сбежать или что-нибудь украсть, - доклад ООН

В Северной Корее публично казнят заключенных, которые пытаются сбежать из тюрьмы или украсть что-то. При этом люди находятся в ужасных условиях, подвергаются насилию и не получают медпомощь в пенитенциарных учреждениях.

Как пишет ТСН.uа, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

Управление ООН по правам человека получило и проанализировало информацию о задержанных гражданах Северной Кореи, преимущественно женщин. В период с сентября до мая они опросили более 330 человек, которые покинули страну.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что «многочисленные опрошенные сообщили о жестоких избиениях со стороны тюремных охранников, некоторые из которых привели к смерти заключенных».

Женщины сообщали о многочисленных изнасилованиях, в частности во время осмотров и обысков. Кроме этого, в тюрьмах распространено недоедание, люди умирают голодной смертью. Также там распространены такие заболевания, как туберкулез, гепатит, брюшной тиф и плеврит, а медицинская помощь предоставляется лишь частично или вообще отсутствует.

Гутерриш добавил, что заключенных заставляют работать по много часов, часто происходят несчастные случаи, и есть «многочисленные сообщения о смерти заключенных в результате несчастных случаев, связанных с работой».

«Есть сообщения о публичных казнях заключенных, которые пытались скрыться, украсть или совершить другие преступления», - сказал Гутерриш.

Известны случаи, когда люди умирали после перевода в камеры одиночного заключения. Генеральный секретарь заявил, что аресты, избиения, принудительный труд, казни и другие злоупотребления, совершаемые в центрах содержания под стражей и тюрьмах сотрудниками министерства государственной безопасности и министерства безопасности людей, «видимо, широко распространенные и систематичны».

Он также заявил о коррупции в северо-корейский тюрьмах: за взятку могут облегчить условия труда или разрешить встречу с семьей. Про адвокатов для задержанных даже не идет речь.