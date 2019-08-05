Николаевская полиция открыла уголовное производство из-за убийства уличного кота во дворе многоэтажки

Фото Евгения Кушниренко с места инцидента Полиция открыла уголовное производство по факту убийства бездомного кота в одном из дворов в Заводском районе Николаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 3 августа Николаеве, в одном из дворов дома по улице Скороходова, на глазах у жильцов застрелили бездомного кота.

В Заводской отдел полиции поступило сообщение от жителей дома о том, что во дворе многоэтажки сосед убил выстрелами из пистолета бездомного кота. По свидетельствам очевидцев, за то, что кот зашел на территорию двора.

Следователями Заводского отдела полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе беспризорными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений»), что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и жильцы дома. В полиции заверили, что о результатах проверки по данному факту будет сообщено дополнительно.

Напомним, во Львове трое несовершеннолетних парней нашли на улице бездомного кота, а затем выбросили его из окна своей квартиры на девятом этаже. Видео сняли сами живодеры и обнародовали в Instagram, впоследствии кадры жесткого обращения с котом увидели львовские зоозащитники.