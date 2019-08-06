В Бразилии преступник пытался сбежать из тюрьмы притворившись своей дочерью

Бразильский преступник Клаувино да Сильва попытался выйти за пределы тюрьмы в Рио-де-Жанейро притворившись своей 19-летней дочерью.

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на The Guardian.

Да Сильва надел силиконовую маску, парик и вещи своей дочери - розовую футболку с пончиками и джинсы. Вероятно, он планировал оставить девушку в камере вместо себя, когда она пришла его навестить. Сотрудники тюрьмы сказали, что преступника выдала его нервозность.

Мужчину отправили в тюрьму строгого режима, где его ждут дисциплинарные наказания. Сейчас правоохранители расследуют причастность дочери преступника к его бегству.

Как известно, Клаувино да Сильва руководил одной из крупнейших преступных группировок, которая контролировала незаконный оборот наркотиков в Рио-де-Жанейро. В 2005 году под властью банды «Красная команда» находилось более половины опасных районов города.

Ранее сообщалось, что сбежавший из тюрьмы австриец провел 10 лет на Канарах – когда ему надоел курорт, он вернулся обратно под стражу.