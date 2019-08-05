Киевский таксист закрыл у себя в гараже прикованного к цепи мужчину, который отказался платить за поездку в Сумы

В Киеве таксист закрыл в подвале и приковал цепью мужчину, который попросил отвезти его в город Сумы и отказался платить.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так, в полицию Киевщины обратился 38-летний житель города Сумы, который сообщил, что его удерживали в подвале.

Выяснилось, что он сделал заказ в такси отвезти его в город Сумы. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Однако, пассажир сообщил, что на его счету нет денег. Водитель пошел ему на встречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что у мужчины есть долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали. Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице ему также не удалось заполучить деньги.

Тогда таксист, которому пассажир был должен за поездку 7 тысяч гривен, отвёз его к собственному гаражу в селе Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, он связал ему ногу цепью и закрыл. Мужчина нашёл в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 часов.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В связи с этим открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчину похитили и посадили на цепь за долг в 50 долларов.