Каждый реестр в Украине контролирует «смотрящий» от криминала, - советник Зеленского

Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть «смотрящий» от криминальных группировок.

Об этом он сообщил в интервью «LIGA.net».

Отвечая на вопрос журналиста, советник Президента сказал:

- За каждым реестром есть «смотрящий» от каких-то криминальных группировок. Почему многие не могли ничего сделать? Потому что если ты хочешь что-то изменить в реестре, тебе нужно ехать к «смотрящему», договариваться с ним, он дает в Минюст или еще куда-то задачу, чтобы тебе разрешили работать с этим реестром.

- Мне кажется, институт смотрящих может контролировать реестры в своих интересах. И не дает их технологически развивать.

Кроме этого, советник Президента поделился планами по поводу будущего «смотрящих»:

- Как только сменится правительство, мы их оттуда точно вычистим. Аудит покажет, кто где крал, - сказал Федоров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время словесной перепалки с исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем спросил чиновников, почему Николаев называют бандитским городом. При этом начальник николаевской СБУ не согласен со словами Зеленского о бандитском Николаеве.