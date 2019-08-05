В Николаеве за сутки местные жители за «спасение» своих детей отдали мошенникам около 30 тысяч гривен

За сутки в Николаеве мошенники обворовали местных жителей более, чем на 30 тысяч гривен под предлогом спасения их детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Одна из пострадавших обратилась в Корабельный отдел. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками полиции, и заявили, что ее сын находится в отделении за совершение драки и за его спасение необходимо перевести им на счет определенную сумму денег. Женщина сначала перевела мошенникам 4,5 тысячи гривен, а потом позвонила сыну и узнала, что у него все в порядке.

Аналогичным образом пострадали еще двое человек – женщина из Вознесенского района отправила мошенникам 14 тысяч 50 гривен, а мужчина из Южноукраинска отдал аферистам 13 тысяч.

Следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства по признакам части 1 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Первомайске две женщины стали жертвами телефонных мошенников.