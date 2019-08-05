В Николаеве охранник супермаркета избил покупателя, который выпил энергетик на кассе и не расплатился

В Николаеве полицейские задержали охранника супермаркета, который избил покупателя, не расплатившегося за товар.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В Ингульский отдела полиции поступило сообщение о том, что охранник одного из супермаркетов нанес тяжкие телесные повреждения 35-летнему мужчине.

В ходе следствия было установлено, что в тот день пострадавший пришел в магазин, чтобы купить выпивки, потому что поссорился с девушкой. Взяв бутылку алкогольного энергетика, пострадавший выпил его на кассе супермаркета не рассчитавшись, и ушел. Продавец сообщила о происшествии охраннику, он догнал потерпевшего на улице и между ними завязалась ссора, во время которой охранник ударил николаевца, который упал на землю и ударился головой. Охранник и администрация магазина сразу начали оказывать мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали полицию и скорую.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

21-летний охранник был доставлен в Ингульский отдела полиции, где был задержан в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

По согласованию с прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, рано утром 17 марта возле ТРЦ «Сити-центр» нашли лежащего без сознания Евгения Карташева. По данным полиции, в ту ночь у Евгения и его друга возник конфликт с компанией из трех парней. В результате случившегося Евгений получил травмы.

Пострадавший Евгений Карташев пребывает в вегетативном состоянии. Парень не может самостоятельно есть, пребывать в вертикальном положении. Он постоянно лежит, хоть и открыл глаза, но до сих пор не реагирует на людей. Был объявлен сбор средств на лечение парня.

Ранее полиция сообщала, что благодаря камерам наблюдения выследила трех парней, которые вступили в конфликт с Евгением. Их доставили в отдел полиции, но потом отпустили - им сначала не объявили о подозрении из-за отсутствия результатов экспертиз. Из-за тайны следствия полиция не раскрыла подробности инцидента возле «Сити-центра», из-за которого Карташев впал в кому. Потом полиция сообщала, что в деле об избиении Карташева появился один подозреваемый. Подруга семьи Карташева заявила, что двое из парней, которых считают причастными к конфликту, могли откупиться - «выкупили видео, которое свидетельствовало о том, что Женю били все трое». По её словам, третий фигурант якобы взял вину за случившееся на себя. В то же время полиция продолжает розыск свидетелей конфликта возле «Сити-центра», во время которого пострадал Карташев.