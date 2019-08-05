Появилось видео с камер наблюдения, как николаевец застрелил уличного кота – его жена пыталась убежать с животным в пакете

Мужчина, совершивший выстрел Появились видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства кота во дворе многоэтажного жилого дома по улице Скороходова в Николаеве.

Соответствующие ролики «Преступности.НЕТ» предоставили жильцы дома.

Как известно, 3 августа Николаеве, в одном из дворов дома по улице Скороходова, на глазах у жильцов застрелили бездомного кота. Позже в полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство.

На видеозаписи видно, как на крыше над мусорным баком сидит кот, но вскоре раздается выстрел из окна квартиры, после которого животное падает на землю и бьётся в агонии. Через некоторое время мужчина, совершивший выстрел, выходит из подъезда, подходит к коту и кладет его в пакет. Далее он направляется к выходу со двора и вслед за ним идет сосед, который вызывает на место инцидента полицию и забирает у него пакет.

Когда мужчина вернулся во двор и положил пакет с трупом животного на землю, его схватила жена стрелявшего и попыталась сбежать с ним, но за ней побежали двое – сосед и его сын, которые забрали кота до приезда наряда полиции.

Отметим, что инцидент произошел днем около 17 часов, в то время как во дворе проходили и родители с маленькими детьми.