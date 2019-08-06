На Николаевщине 18-летнего грабителя отправили на четыре года в тюрьму

В Николаевской области ранее судимый 18-летний парень из Казанковского района получил четыре года тюрьмы за ограбление 16-летнего подростка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в июне 2018 года. Грабитель на улице подбежал к 16-летнему парню, ударил его, выхватил мобильный телефон и скрылся с места преступления.

На судебном заседании обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи, признал свою вину. Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Николаевщине парень пригласил девушку на свидание и ограбил.