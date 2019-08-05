В Киевской области рейдеры в камуфляже блокировали предприятие – их задержал спецназ

В Бориспольском районе Киевской области 5 августа полиция применила силу к группе мужчин в камуфляже, которые блокировали перерабатывающее предприятие.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Начало рабочей недели. Группа лиц в камуфляжной форме совершила нападение на перерабатывающее предприятие. На основании копий непонятных документов они пытались блокировать персонал, охрану и захватить производственные помещения. Как результат, получили достойный ответ полицейских спецназовцев. Далее работа следователей и оперативников. Предоставят правовую оценку действиям каждого», - сообщил Небытов.

По его словам, задержаны два организатора этой группы людей в камуфляже.

Напомним, что ранее на Харьковщине за захват предприятия задержали полсотни рейдеров.