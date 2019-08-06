Суд отпустил под домашний арест двоих подозреваемых в вооруженном конфликте на курорте в Запорожской области

Автомобиль, на котором пытались скрыться подозреваемые Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области отпустил под круглосуточный домашний арест двоих мужчин, которые участвовали в вооруженной потасовке на пляже, в результате которой трое человек пострадали, а четвертый вскоре скончался.

Об этом на своей странице Facebook написал первый замглавы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Как известно, 3 августа в курортном поселке Кирилловка Запорожской области, в утреннее время, в результате конфликта был застрелен мужчина. Очевидцы сообщали, что потасовка возникла между двумя группами лиц кавказской национальности. Участники конфликта «забаррикадировались» на территории базы отдыха «Белуга» и не пускали правоохранителей на территорию базы. Полиция задержала всех преступников. Часть нападавших пытались скрыться на автомобилях «Порш Кайен» и «БМВ», но их также задержали.

Аброськин уточнил, что тогда между двумя группами отдыхающих возник словесный конфликт, перешедший в драку с использованием одной из сторон ножей и оружия. В результате четверо жителей Запорожской области получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. А утром 5 августа пострадавший 29-летний мужчина от полученных ранений скончался в медучреждении.