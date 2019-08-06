СБУ задержала мошенников, которые обещали кредиты – их жертвами стали десятки онкобольных

Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств граждан через Интернет, в результате которой пострадали также десятки тяжелобольных людей.

Об этом сообщили в пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы. Для получения «кредита» злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, «оплату налога», «аванс за услуги юристов, бухгалтеров» и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись.

«От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающихся дорогостоящего лечения. В случае отказа клиентов от «услуг» участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в «займе» и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков», – подчеркнули в СБУ.

По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тысяч гривен.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий.

В рамках открытого уголовного производства двух организаторов группы задержали, им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Напомним, как в Киеве полиция задержала уроженку Николаевщины, которая организовала масштабную аферу по продаже автомобилей.