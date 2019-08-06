Полиция просит помочь установить личность женщины, чей труп был обнаружен в реке на Николаевщине

Николаевская полиция просит помочь установить личность женщины, чье тело было обнаружено в реке.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаевском районе Николаевской области утром 1 августа рыбаки нашли в реке Южный Буг труп женщины. Спасатели вытащили тело на берег. Оказалось, что это женщина в возрасте примерно 40 лет, труп находился в воде больше недели.

Известно, что женщина умерла в результате насильственной смерти: на туловище правоохранители обнаружили веревку с камнем. Для установления окончательной причины смерти труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия по установлению личности и обстоятельств гибели женщины, а также причастных к преступлению лиц.

Полиция обращается к гражданам помочь идентифицировать лицо умершей по следующему признаку: на шее женщины обнаружена серебряная цепочка с крестиком и кулоном.