Николаевская полиция открыла производство на родителей, ребенка которых ударило током на высоковольтной электроопоре

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области Полиция проводит расследование по факту удара током несовершеннолетнего парня на вышке в Арбузинском районе.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в селе Панкратово 5 августа двое подростков залезли ради селфи на электроопору высотой 25-30 метров. Одного из них ударило током, он в тяжелом состоянии.

Сейчас 16-летний парень находится в реанимационном отделении больницы Южноукраинска. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного кодекса Украины («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Киевской области школьник пытался сделать селфи на железной дороге и получил сильный удар током и ожоги 70% тела.