ГБР подозревает топ-менеджеров банка в хищении ₴2,5 миллиардов – проверяется причастность нардепа к этой схеме

5 августа следователи ГБР сообщили о подозрении экс-заместителю председателя правления и начальнику управления банка по делу о хищении 2,52 миллиардов гривен. Следствие также проверяет возможное участие в схеме народного депутата Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Далее между банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США. А в 2015 году за невыполнение договорных обязательств по стороны оффшорной компании иностранные банки взыскали залоговое имущество. Списание средств со счетов оффшорной компании состоялось сразу после того, как украинский банк был признан неплатежеспособным.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook уточняет, что речь идет о банке «Финансы и кредит».

Бывшему топ-менеджеру вменяют совершение преступления по части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб») и части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах») Уголовного кодекса Украины. А руководителю управления – часть 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах») Уголовного кодекса Украины.

Также в ГБР отметили, что в июле, другому экс-заместителю председателя правления банка избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллиона гривен залога, а также ранее о подозрении сообщили еще четырем топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас находятся в международном розыске.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение – Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Отметим, что основным бенефициаром этого банка являлся украинский бизнесмен и депутат Константин Жеваго.

Напомним, что ранее СМИ нашли связь главы Офиса Президента Андрея Богдана с компанией, которая в 2008 году была замешана в кредитной афере с участием банка «Финансы и кредит». Сам Богдан в интервью отрицал причастность к схемам, но отмечал, что вел дела этих фирм, когда занимался юридической практикой.