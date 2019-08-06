У жителя Николаевщины нашли большую партию каннабиса – часть наркотиков он расфасовал по пакетам

В селе Мостовое Доманевского района Николаевщины в домовладении 37-летнего мужчины изъяли каннабис общим весом 4,7 килограмма.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Наркотики мужчина хранил в доме, в котором вместе с ним проживают жена и двое малолетних детей. Каннабис находился в разных емкостях, а также был расфасован в большое количество пакетов. Мужчина объяснял, что выращивал коноплю исключительно для собственных нужд, однако такое количество изъятого наркотика свидетельствует о намерениях заработать на нем деньги. По ценам черного рынка стоимость изъятого вещества составляет более 200 тысяч гривен.

На основании выводов экспертизы 5 августа мужчине сообщили о подозрении в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта, а также в незаконном хранении боеприпасов. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что ранее в Доманевском районе полицейские во время обыска нашли у мужчины амфетамин, который тот изготовлял у себя дома.