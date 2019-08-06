В Николаеве двое 14-летних подростков избили 10-летнего мальчика и украли у него телефон – один из парней причастен еще к ряду краж

В Николаеве двое подростков обокрали мальчика в Заводском районе Николаева. Один из злоумышленников ранее обокрал продовольственную палатку и украл деньги у местной жительницы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В полицию поступило заявление от жительницы Заводского района, которая сообщила о том, что ее малолетний сын стал жертвой грабителей. По словам женщины инцидент произошел в парке по улице Курортной. К сыну заявительницы подошли двое парней, избили, после чего завладели его сумкой с двумя мобильными телефонами.

По предоставленным пострадавшим приметам оперативники и сотрудники ювенальной превенции установили личности причастных к преступлению парней, которыми оказались двое 14-летних местных жителей. Ребят вместе с родителями и педагогом полицейские пригласили в отделение полиции для дачи показаний.

По согласованию с прокуратурой следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж»), а также вернули пострадавшему похищенное у него имущество. За содеянное, согласно санкции инкриминируемой статьи несовершеннолетним грозит до шести лет заключения.

Также в ходе досудебного расследования установлена ​​причастность одного из подозреваемых к ряду краж, совершенных на территории Заводского района.

Парень уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и, находясь под следствием, вновь совершил аналогичные преступления, среди которых: кража продукции из торговой палатки, куда он забрался ночью, повредив тентовое покрытие киоска и кража денег из квартиры местной жительницы - так он «отблагодарил» женщину, которая его пригласила к себе домой, чтобы накормить.

За эти преступления парню также сообщено о подозрении по части 2 и части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса Украины («Кража»).

Сейчас следствие продолжается. Проверяется причастность подростка в других уголовных преступлений.

Напомним, как 29 ноября 2016 года Заводский районный суд избрал меру пресечения для двоих подростков, которые накануне жестоко избили 12-летнего школьника, чтобы отобрать у него мобильный телефон.