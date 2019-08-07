В Николаеве суд решает вопрос о пересмотре «дела Макар» по заявлению приговоренного к пожизненному заключению Краснощека

Евгений Краснощек (фото из архива) Во вторник, 6 августа, коллегия судей Центрального райсуда Николаева в составе Светланы Скрипченко, Дмитрия Тишко и Владимира Алейникова продолжила рассматривать заявление Евгения Краснощека, которого приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство Оксаны Макар, о пересмотре приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, 19 февраля суд принял решение на период рассмотрения заявления осужденного о пересмотре перевести его из Новгород-Северской исправительной колонии № 31 в Николаевский следственный изолятор. Позже в суде разъяснили, что Краснощек просит суд пересмотреть факт о якобы его пытках во время расследования преступления.

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15:33 Отметим, что на предыдущем заседании, которое состоялось еще 28 мая, коллегия судей удовлетворила ходатайство о предоставлении Краснощеку адвоката из Центра бесплатной правовой помощи и объявила двухмесячный перерыв.

Напомним, что в ночь на 10 марта 2012 года Присяжнюк, Краснощек и Погосян изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть следы преступления, попытались ее сжечь живьем на заброшенной стройке. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшую, девушка скончалась.

Приговор убийцам вынесли в ноябре 2012 года. Апелляционные жалобы на приговор от представителей потерпевшей стороны и от обвиняемых судьи отклонили. Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе приговор убийцам Оксаны Макар.

Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артур Погосян были приговорены к пожизненному заключению, 15 и 14 годам тюрьмы соответственно. Погосяну и Присяжнюку сроки пересчитали - отбывание наказания для осужденных закончится в конце 2024 и 2025 годов – почти на год раньше, чем по изначальному приговору.