В Запорожской области пьяный полицейский сбил на автомобиле женщину

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области 5 августа нетрезвый полицейский, который управлял автомобилем «Daewoo», сбил женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Происшествие случилось на центральной улице города. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.

ГБР открыло уголовное производство, решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит ограничение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, что в Кривом Озере сбили насмерть женщину, которая переходила трассу в неположенном месте.