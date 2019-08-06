В одесском порту задержали мужчин, которые незаконно выловили более полтонны мидий

В порту Одессы морские пограничники задержали людей, которые незаконно добыли более 500 килограммов мидий.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Во время проведения плановых занятий по водолазной подготовке, бойцы отдела специальных действий на воде заметили два плавсредства, на которые поднимают крупногабаритный груз из-под воды.

При осмотре, в одной лодке пограничники обнаружили большое количество мидий и водолазное снаряжение. Для выяснения обстоятельств оба плавсредства доставили на стоянку Одесского отряда морской охраны.

Задержанные оказались гражданами Украины, которые заявили, что прибыли в порт для проведения очистки гидротехнических сооружений. Однако документов, которые подтвердили бы законность их деятельности, они предоставить не смогли. Кроме того, у троих мужчин не было документов, удостоверяющих личность, а объем незаконно добытых водных биоресурсов достигал 20 тысяч гривен.

На нарушителей пограничного режима составили админпротоколы с общей суммой штрафов более полтысячи гривен. Представители рыбоохранного патруля зафиксировали административное правонарушении по части 4 стастьи 85 КоАП («Грубое нарушение правил рыболовства»), составлено четыре протокола, по которым решением суда будет определено объемы наказания.

Кроме того, в их действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьи 249 Уголовного Кодекса, решение по делу будет принимать суд. Плавсредства, орудия и биоресурсы, а это - 553 килограмма мидий, и 55 килограмм рапанов передали компетентным органам.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине задержали браконьера с уловом в 64 рыбины.