В центре Николаева задержали воров, обокравших церковь – они были «под солями» и пытались увезти награбленное на такси

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В центре Николаева 6 августа в районе «Сити-Центра» спецназ полиции и патрульные задержали двух подозреваемых в краже из церкви.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Некоторое время назад двое мужчин вызвали такси и стали грузить в него имущество. Водителю они представились коллекторами, которые якобы выбили долги. Они вели себя не совсем адекватно, что вызвало подозрения у таксиста, который подал сигнал на базу, чтобы ему вызвали полицию.

Патрульные догнали таксиста в районе «Сити-Центра» и задержали мужчин. Во время осмотра машины в вещах мужчин нашли икону и аудиоаппаратуру. Какую именно церковь они обокрали – пока неизвестно. В задержании задействовали спецназ патрульной полиции «ТОР», а также бойцов спецроты полиции.

По информации «Преступности.НЕТ», также у мужчин нашли пистолет в кобуре и дымовую шашку. Задержанные находятся в состоянии наркотического опьянения, возможно, они приняли так называемые «соли».

Напомним, что в феврале в Первомайске полиция задержала мужчину, который обчистил церковь.