Пограничники и СБУ перекрыли канал поставки наркотиков в Россию – для штурма задействовали спецназ

Сотрудники Госпогранслужбы и СБУ задержали подозреваемых в наркобизнесе, которые занимались переправкой наркотического сырья в РФ, в частности, через Крым и керченский мост.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Ряд обысков провели в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях, во время них задействовали спецподразделение «Дозор». В одном из городов Полтавской области в жилых и нежилых помещениях, а также на частных участках обнаружили в общей сложности более 5 тысяч кустов конопли и почти 10 килограммов каннабиса. Задержали лиц, которые занимались культивацией и охраной плантаций общей площадью около 2 гектаров.

Кроме того, в Днепропетровской области обнаружили других граждан, которые являются фигурантами дела. А в Сумах задержали человека, у которого нашли почти 2 килограмма каннабиса. Он оказался посредником в переправке наркотиков в Российскую федерацию.

Напомним, что ранее у жителя Николаевщины нашли большую партию каннабиса.