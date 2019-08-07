В Николаеве судят телефонного мошенника, который выманил у женщины 900 тысяч гривен

В Николаеве начался суд над 37-летним ранее судимым местным жителем, который обвиняется в мошенничестве в крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В мае обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и позвонил 71-летней женщине. Он сообщил пенсионерке, что якобы ее дочь является виновницей ДТП, в котором пострадал человек. Злоумышленники сообщили пожилой женщине, что нужны деньги для улаживания ситуации с ДТП, не привлечения ее дочери к уголовной ответственности, а также для лечения пострадавшего. Не позвонив дочери, чтобы выяснить ситуацию, женщина отдала злоумышленнику почти 900 тысяч гривен. На следующий день афериста задержали.

31 июля состоялось подготовительное судебное заседание по делу, на котором обвиняемому продлили срок меры пресечения в виде содержания под стражей. Материалы в отношении его неустановленных сообщников выделили в отдельное уголовное производство, досудебное расследование продолжается.