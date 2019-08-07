На Закарпатье американский инвестор заявил о рейдерских атаках – его «золотой» бизнес хотят отнять люди, связанные с ФСБ и «ДНР»

Компания Avellana, бенефициаром которой является гражданин США Брайан Савадж и которая планирует возобновить добычу и разведку полиметаллических руд и золота в Западной Украине, инвестировав около $140 миллионов, страдает от рейдерских атак и шантажа.

Об этом сообщает сайт «Mind».

Еще в 2016 году Avellana Gold приобрела предприятия «Карпатская рудная компания» и «Западная геологоразведочная компания», владеющие специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд на Мужиевском, Береговском и Квасовском месторождениях. С 2016 по 2019 год компания подготовила геологические отчеты, оцифровала геологическую информацию и геологические данные, а также под руководством английских геологов разработала 3D-модель месторождения и концепцию его разработки по современным технологиям.

Начиная с весны этого года офшорные компании Gofer, Cengart Financial пытаются завладеть активами инвестора. За несколько недель они восстановили компанию ООО «Закарпатполиметаллы», которая 12 лет находилась в банкротстве и не имеет каких-либо активов на балансе, и отправила ее в санацию. По плану санации компания хочет получить лицензию на активы, расположенные на территории месторождения. Вооружившись этим планом, дельцы уже предприняли несколько попыток рейдерских атак.

По данным юристов Avellana, восстановление «Закарпатполиметаллы» и создание «юридической плоскости» для атаки на предприятие происходило при поддержке судьи Хозяйственного суда Закарпатской области Оксаны Ремецьки и судьи Верховного суда Украины Олега Васьковского, а также должностных лиц Министерства экономики.

- С помощью этой пустой санируемой компании – ООО «Закарпатполиметаллы» – «ручной» арбитражный управляющий Анна Кандаурова генерирует судебные иски, обращается с заявлениями о наложении ареста на несуществующее имущество, чтобы заблокировать производственную деятельность компании Avellana Gold, утверждая, что новый инвестор Gofer будет инвестировать в банкрота ООО «Закарпатполиметаллы». На территорию завода уже несколько раз приезжали местные «титушки», передавая угрозы сотрудникам предприятия, – рассказали в компании.

Специальное разрешение на пользование недрами когда-то принадлежало ООО «Закарпатполиметаллы», однако еще в 2008 году было аннулировано, а компания отправлена в банкротство. С тех пор не совершалось никаких действий для его восстановления. ЗАО «Карпатская рудная компания» в 2012 году получило новое специальное разрешение под другим номером и по совершенно другому проекту работ на пользование недрами.

«На практике решение о введении процедуры санации принимается на начальной стадии банкротства, а не после того, как компания находилась в процессе банкротства более 11 лет и не имеет каких-либо оборотных активов и экономической привлекательности, как это произошло в деле о банкротстве ООО «Закарпатполиметаллы». Это все равно, что оживить уже как 11 лет умершего человека. А суть и цель схемы очень проста – обычное рейдерство», - считает издание.

Отмечается, что судья наложила на уже давно несуществующее имущество банкрота арест, который был использован как номинальное основание для завладения активами реального инвестора ЗАО «Карпатская рудная компания» и блокирования его производственной деятельности.

Компанией Gofer Mining PLC, которая якобы является кредитором ООО «Закарпатполиметаллы», руководят совместно украинец Александр Маштепа и россиянин Сергей Колпиди. Польские журналисты идентифицировали его по паспорту как Сергея Гаврилова, что подтвердил экс-посол Польши в Афинах Войтек Ламентович.

Гаврилов является российским бизнесменом, связанным с ФСБ, в 1990-х годах был вовлечен в топливную промышленность в Польше и выступал совладельцем местного коммерческого банка. В 1997 году Народный банк Польши заподозрил его в отмывании денег, а Служба безопасности Польши – в сотрудничестве с российской разведкой. Он также связан со скандалом вокруг «Орлен» – крупнейшего государственного нефтеперерабатывающего завода Польши. Офшорная компания – посредник на рынке энергоносителей Bagbud, которой владел Гаврилов, пыталась заключить с «Орлен» контракт стоимостью $14 млрд на импорт нефти из России. Это грозило предприятию полной зависимостью от поставщика нефти.

«О Дмитрии Зайцеве – еще одном человеке, на которого указал наш источник, – известно, что в 2014 году, находясь на Востоке Украины, он перешел на сторону пророссийских боевиков и вместе с полевым командиром Александром Ходаковским в апреле 2014 года зарегистрировал в Донецке общественную организацию «Патриотические силы Донбасса». Дмитрий Зайцев и Александр Маштепа являются фигурантами ряда уголовных дел о присвоении бизнесов и отмывании денег, в том числе со «шлейфом», который тянется с территорий «ЛНР/ДНР», а Зайцев также внесен в информационную базу сайта «Миротворец». Кроме того, упомянутые лица известны в связи с захватом в Киеве ТЦ «Украина», а также гостиницы «Братислава» и ряда других объектов», - отмечает издание.

Напомним, что ранее в Киевской области рейдеры в камуфляже блокировали предприятие.