На Николаевщине нашли плантацию конопли, спрятанную в лесополосе

В Баштанском районе Николаевщины полиция и СБУ обнаружили в одном из поселков плантацию конопли, замаскированную в лесополосе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Всего изъяли более 100 кустов конопли высотой до двух метров, стебли уже собранной конопли, а также принадлежности для полива.

Сейчас начато уголовное производство по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»). Полиция устанавливает владельца плантации конопли, которому грозит до семи лет заключения.

Напомним, что ранее у жителя Николаевщины нашли большую партию каннабиса.