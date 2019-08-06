В Днепре «девушка по вызову» угнала автомобиль у своего клиента-пенсионера

В Днепре 34-летняя женщина угнала автомобиль у 73-летнего пенсионера, которому она оказывала интимные услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Ночью 4 августа патрульные остановили автомобиль «Audi A6», который двигался с включенной световой и звуковой сигнализацией. За рулем находилась 34-летняя женщина. Она пояснила, что авто в дороге сломалось. Полицейские попросили её предоставить документы на автомобиль и права, но у нее их не было. Объяснить почему – женщина не смогла. На заднем сидении машины полицейские обнаружили охотничье ружье.

Через несколько часов в полицию обратился 73-летний мужчина и сообщил, что у него из гаража угнали автомобиль «Audi A6», а еще раньше похитили его пенсионное удостоверение и документы на авто. Патрульные обнаружили, что автомобиль, который они остановили ночью, похож по приметам на разыскиваемый. Пенсионер узнал в нем свой угнанный автомобиль, а у женщины нашли похищенные документы.

«Пенсионер рассказал, что женщина к нему приезжала на интимные свидания за деньги и вероятно знала, как беспрепятственно можно похитить документы и авто. Пенсионер захотел написать заявление по поводу похищения его имущества», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве девушка обокрала 72-летнего «секс-туриста» из Швейцарии.