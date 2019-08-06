В Одесской области в больнице взорвали гранату, погибло два человека

В городе Раздельная Одесской области в результате взрыва гранаты в больнице погибли два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

К 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель, который вероятно и принес с собой гранату. Женщина была в здании, находящемся отдельно от других. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на безопасное расстояние и ждали приезда взрывотехников.

Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего погибли мужчина и женщина. Других пострадавших нет.

Напомним, что ранее николаевец пытался спрятать корпус от гранаты на детской площадке.