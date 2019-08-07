«Вы не уберегли. Это не я виноват»: Осужденный за убийство Оксаны Макар Краснощек обвинил в произошедшем ее мать Суровицкую

Евгений Краснощек Осужденный к пожизненному заключению за убийство Оксаны Макар Евгений Кранощек обвинил в произошедшей трагедии мать погибшей Татьяну Суровицкую.

Об этом шла речь во время перерыва в судебном заседании 6 августа, где рассматривалось заявление осужденного Краснощека о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Татьяна Суровицкая: – Ты хоть свечку иногда там за нее ставь. Потому что грех такое в себе носить Евгений Краснощек: – Да это не мой грех. Это не мой грех Т.С.: – А почему ты не сказал об этом на суде? Почему ты все взял на себя? Е.К.: – У меня выбора не было. Я вам еще раз говорю - на свободу не рвусь, мне и тут хорошо, нормально мне. Т.С.: – Потому что у тебя денег нет, а них есть и тебя сделали козлом отпущения.

…

Татьяна Суровицкая Т.С.: – У тебя же тоже есть дочь. Подумай об этом. Ты бы разорвал, наверное. Правда? Порвал на куски. Е.К.: – Да. Именно так. Т.С.: – Я тебя сначала застрелить хотела, когда это все случилось. Но убить человека, ты знаешь, очень тяжело. Я не смогла. А хотела. Е.К.: – Легче бы не стало. Поверьте. Т.С.: – Я в крови не купаюсь, как вы. Е.К.: – Я тоже. Т.С.: – Надо было камень с себя снять сначала, рассказать, как все было. Я из тебя сделали козла отпущения, а ты с этим живешь.

…

Е.К.: – Вы не уберегли. Это не я виноват. Это вы виноваты. Вы – мать, это ваш ребенок был. Т.С.: – Она у меня и осталась, она у меня не умирала. Просто… Т.С.: – Ты за весь суд ни разу не посмотрел мне в глаза, ты же знал, что я здесь сидела, Е.К.: – Я знал. Сейчас я с вами могу говорить. Тогда, простите, тогда не было с кем разговаривать. Сейчас я вижу мать, а тогда матери не было. Вы меня поймите по-людски, я не зверь, я тоже человек, и у меня тоже дети, – сказал Краснощек.

Напомним, что в ночь на 10 марта 2012 года Присяжнюк, Краснощек и Погосян изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом, чтобы скрыть следы преступления, попытались ее сжечь живьем на заброшенной стройке. Несмотря на попытки медиков спасти пострадавшую, девушка скончалась.

Приговор убийцам вынесли в ноябре 2012 года. Апелляционные жалобы на приговор от представителей потерпевшей стороны и от обвиняемых судьи отклонили. Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил в силе приговор убийцам Оксаны Макар.

Евгений Краснощек, Максим Присяжнюк и Артур Погосян были приговорены к пожизненному заключению, 15 и 14 годам тюрьмы соответственно. Погосяну и Присяжнюку сроки пересчитали - отбывание наказания для осужденных закончится в конце 2024 и 2025 годов – почти на год раньше, чем по изначальному приговору.

также напомним, как в конце 2012 года в телепрограмме Татьяна Суровицкая, мама погибшей Оксаны Макар, призналась, что отдала 640 тысяч гривен немцу Рейко Опитцу, а себе оставила 3 тысячи 700 долларов на сигареты. А весной 2013 года мать погибшей Оксаны Макар Суровицкая всерьез задумалась о рождении нового ребенка и заявила, что ей снова нужны деньги.

А согласно обвинительному акту, Татьяна Суровицкая 15 июля 2015 года, находясь в детском магазине «Детский трикотаж» по улице Южной, тайно украла 18 вещей, нанеся ущерб в 620 гривен 82 копейки. Женщине инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Тайное хищение чужого имущества»).

В свою очередь, Суровицкая свою вину признала, однако не согласилась с количеством украденных вещей.