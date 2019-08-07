Экс-секретарь горсовета Днепра заявил о коррупционной схеме мэра города при ремонте моста

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что хочет, чтобы семья бывшего секретаря горсовета Вячеслава Мишалова, причастного к ремонту моста, который длится уже два года, оказалась за решеткой. В ответ, Вячеслав Мишалов, призвал правоохранителей ограничить передвижение Филатова за пределы Украины.

Об этом Мишалов заявил в своём видеоблоге в Facebook.

Как сообщает «ТСН», нынешний городской голова Борис Филатов и бывший секретарь горсовета Вячеслав Мишалов два года назад вместе начали капитальный ремонт моста через Днепр. Сейчас они находятся в конфликте, который длится полтора года.

После пари Бориса Филатова с президентом Владимиром Зеленским он перешел в «горячую фазу.

«К сожалению, произошла смена подрядчика. Первый подрядчик оказался максимально недобросовестным. И еще будет отдельная история, как мы с ними будем разбираться. Я говорю это открыто, публично. Я хотел бы, чтобы семью Мишаловых посадили в тюрьму. Потому что сейчас, после того, как мы сменили подрядчика, и я написал на них заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. Возбуждено уголовное дело. И бывший директор бывшего подрядчика находится под домашним арестом», – сказал городской голова Днепра», - отмечает мэр Днепра.

Мишалов на это опубликовал собственное видеообращение. Обращается и к председателю, и к правоохранителям. Ранее он призывал ограничить выезд Филатова Бориса Альбертовича за пределы Украины, «заявляя что этот парень может убежать».

В своём обращении Мишалов привёл цифры, в которых объяснил, что после смены подрядчика стоимость работ выросла на 300%, и к этому «все почему-то относятся спокойно».

«После того, как компания отца выполнила 40% моста, получили 76 миллионов, произошла смена подрядчика – новый получил около 450 миллионов на то, чтобы закончить мост, что дает нам удорожание в три раза в перерасчете на квадратный метр.

Вячеслав Мишалов – экс-секретарь Днепровского горсовета. Фирмы, связанные с его отцом, выиграли немало тендеров. В частности, на ремонт этого моста. Сроки работ срывались, а сумма росла. В отношении подрядчика прокуратура открыла уголовное производство. Сейчас их набралось уже семь.