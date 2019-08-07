За подброшенное оружие полицейского из Николаевщины отправили на время следствия в СИЗО

Суд избрал полицейскому из Николаевской области, который подбросил доказательства ранее судимому мужчине, меру пресечения в виде содержания под стражей. Также подозреваемого полицейского отстранили от его должности.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Кроме того, в ГБР отметили, что проводится комплекс первоочередных (следственных) и процессуальных действий, а также кроме арестованного полицейского в ведомстве решают вопрос сообщения о подозрении другим должностным лицам Еланецкого отделения полиции Новоодесского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, действия вышеупомянутого начальника сектора криминальной полиции Еланецкого отделения полиции квалифицировали по трем статьям уголовного кодекса: по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины («Превышение служебных полномочий»), части 2 статьи 383 («Заведомо ложное сообщение в орган досудебного расследования о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в тяжком преступлении с искусственным созданием доказательств обвинения»), части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения»).