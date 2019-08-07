Замначальника Ингульского отдела полиции задержали за вымогательство 12 тысяч гривен

В Николаеве 7 августа заместителя Ингульского отдела полиции по общественной безопасности, подполковника Илью Сапожкова задержали по подозрению в вымогательстве взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в прокуратуре Николаевской области.

Задержание проводили сотрудники внутренней безопасности Нацполиции, ГБР при процессуальном руководстве прокуратуры.

Подполковник подозревается в том, что он вымогал 12 тысяч гривен у предпринимателя за непривлечение к административной ответственности. Он требовал перечислить эту сумму на банковскую карточку двумя траншами. Офицера задержали в его служебном кабинете и изъяли карточку, на которую ему перечислили взятку.

В департаменте внутренней безопасности Нацполиции уточнили, что задержанному 31 год.

«С целью незаконного обогащения он требовал от местного жителя 12 тысяч гривен «откупных» за невмешательство в хозяйственную деятельность и не создание проблем», - уточнили в полиции.

В задержании также принимала участие военная прокуратура. Расследуется уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Готовится объявление ему о подозрении и подано ходатайство на избрание меры пресечения. За коррупционные действия ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Согласно электронной декларации Сапожкова, за 2018 год он получил 55 тысяч 752 гривны заработной платы в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области, 77 тысяч 434 гривны по месту работы в Нацполиции и 18 тысяч 833 гривны – в ГУНП в Николаевской области, а также 1 тысячу 200 гривен соцпомощи. При этом никаких денежных активов, транспортных средств подполковник полиции не указал. Что касается объектов недвижимости, то Сапожков задекларировал квартиру (площадью 65,9 кв.м) в селе Беленькое Донецкой области, которую приобрел в 2016 году. Исходя из данных Единого госреестра деклараций, с 2016 по 2018 год он занимал должность инспектора Бахмутского отделения полиции ГУНП в Донецкой области и, судя по всему, в конце 2018 года перешел на службу в Николаев.

Напомним, что ранее за вымогательство взяток задержали заместителей начальников Березанского и Снигиревского отделов полиции.