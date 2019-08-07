В Киеве вор-рецидивист пытался спрятаться от полиции под диваном

В Киеве мужчина, который незаконно проник в квартиру, пытался спрятаться от полиции под диваном.

Об этом сообщают в управлении полиции охраны в Киеве.

В помещение мужчина попал, сломав металлопластиковое окно. На пульт централизованного наблюдения поступило сообщение о том, что в квартире на улице Академика Стражеско сработала сигнализация.

Правоохранители обнаружили в квартире на первом этаже девятиэтажного дома открытое окно, вызвали подмогу и сообщили хозяину о возможном преступлении. При этом они заблокировали мужчине возможные пути бегства. Дождавшись владельца помещения, с соблюдением мер личной безопасности они зашли в квартиру.

В комнате полицейские обнаружили и задержали неизвестного мужчину, который прятался под диваном. При поверхностном осмотре у него нашли украшения хозяев дома. Задержанный - 34-летний житель Барышевского района Киевской области. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Для документирования события вызвали следственно-оперативную группу Соломенского управления полиции. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на улице Волшебная в Запорожье грабитель пытался спрятаться от полиции в холодильнике. Напомним, что во Львове грабитель-насильник, убегая от полиции, спрыгнул с 4-го этажа и притворился спящим бомжом.