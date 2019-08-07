Убийство женщины на Аляудском спуске в Николаеве: Адвокаты обвиняемых хотят, чтобы суд признал часть доказательств недопустимым

Иван Пигарев и Артур Вацман (фото из архива) Адвокаты двоих обвиняемых в убийстве женщины на Аляудском спуске в Николаеве попросили суд признать недопустимыми протоколы и записи следственных действий, на которых их подзащитные рассказывали свои версии произошедшего.

Соответствующие ходатайства они заявили во время заседания в Центральном районном суде в среду, 7 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Ленинский райсуд отправил одесситов в СИЗО.

Адвокат обвиняемой Елизаветы Семериковой Николай Олефир выступил с ходатайством, в котором просил суд признать недопустимыми протокол и запись следственного эксперимента, датированные 3 августа 2018 года. По его мнению, они были сделаны с нарушением норм Уголовного Процессуального Кодекса. Как сказал адвокат, Семерикова подписала памятку о процессуальных правах только на последней странице, где не было указано, что она имеет право не давать показания против себя. Также он утверждал, что как адвокат его не допустили к подозреваемой. Кроме этого, защитник заявил, что обстоятельства, изложенные в самом протоколе, были совершены ночью и в месте, где Семерикова якобы и не была. По словам адвоката, следователь в активной форме проводила фактически допрос его подзащитной.

С подобным ходатайство перед судом выступил и адвокат Ивана Пигарева Дмитрий Бараненко. Как утверждает защитник, обвиняемому тоже не разъяснили его права и то, что он может не свидетельствовать против себя. По его словам, протоколы о задержании Пигарева, обыске и первом допросе были составлены и подписаны за малый промежуток времени, и якобы не соответствуют действительности. Бараненко также заявил, что обвиняемому тогда не предоставили адвоката. Помимо этого, как заявил защитник, что во время первого допроса давал показания под давлением сотрудников правоохранительных органов и угроз, и добавил, что в отношении сотрудников уголовного розыска, которые тогда принимали участие в следственных действиях по данному делу, по аналогичным фактам открыты уголовные производства.

В результате коллегия судей в составе Сергея Медюка, Светланы Скрипченко и Ивана Дирко примет решение об удовлетворении или отказе в ходатайствах уже в совещательной комнате.

Напомним, что ранее в суде уже показали видеозапись с обыска дома у фигурантки по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске, а также видео следственного эксперимента с Вацманом. Кроме того, на одном из заседаний были показаны в заседании видео с камер наблюдения АЗС и магазина одежды.

Также в ходе одного из заседаний показали видео допроса обвиняемой Семериковой, на котором она рассказывала, что ее парень якобы пытался остановить нападавшего.