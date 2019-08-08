В Полтаве мужчина обстрелял из пистолета охранника кафе после замечания не справлять нужду возле заведения – пострадавший в реанимации

В Полтаве неизвестный обстрелял охранника кафе из пистолета после замечания не справлять нужду в общественном месте.

Об этом сообщает издание «Полтавщина».

Преступление произошло 6 августа в 23:00, на улице 1100-летия Полтавы, 3 возле кафе «Ботаник». В Telegram-чате «Полтава» опубликовали видео из камер наблюдения, на котором зафикировано, как мужчина справляет нужду возле ограждения вдоль дороги возле кафе. Потом в кадре появляется охранник. Неизвестный мужчина при появлении охранника сначала отвернулся и начал что-то искать в своей сумке. Через момент он достает пистолет и стреляет в охранника. Далее он подходит к жертве поближе и делает еще один выстрел.

Как сообщили в полиции области, охранника госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.

Напомним, как в Киеве пьяный мужчина напал с ножом на полицейского, который сделал ему замечание.