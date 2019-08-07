В Одессе николаевец угнал «Toyota» с автомойки – полицейские его задержали, когда он был уже на другом автомобиле

В Одессе полицейские задержали жителя Николаевской области, который подозревается в угоне автомобиля с автомойки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Правонарушитель забрал с автомойки «Toyota», оставленную на несколько часов для обслуживания его земляком, заверив работника в том, что об этом его попросил сам автовладелец.

То, что машину угнали, стало понятно, когда за ней вернулся хозяин. Пострадавший позвонил в полицию, и в городе немедленно был введен план «Перехват».

Злоумышленника задержали в Киевском районе города на другом автомобиле. Кому он принадлежит, пока устанавливает следствие. А вот похищенную «Toyota» полицейские разыскали аж в Черноморске.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 289 («Незаконное завладение транспортным средством») Уголовного кодекса Украины. 33-летнему фигуранту объявили о подозрении. До избрания меры пресечения он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Устанавливаются мотивы совершения правонарушения и другие обстоятельства происшествия.

Напомним, как в Николаеве утром 23 ноября 2018 года пьяный работник автомойки «GARAGE», разбил автомобиль, который оставил на ночь клиент. В полиции по факту угона открыли уголовное производство. Пострадавший автовладелец заявил, что денежные средства за разбитую ему машину возвращать не намерены.

Позже стало известно, что Николаевская прокуратура на протяжении четырех месяцев не сообщала о подозрении работнику мойки, который в состоянии алкогольного опьянения за рулем чужого автомобиля врезался в столб.