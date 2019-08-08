В Польше судят украинца, организовавшего преступную группировку, которая угоняла люксовые автомобили

Окружной суд в польском Перемышле получил обвинительный акт в отношении группировки, которая угоняла и перепродавала люксовые автомобили. В незаконных действиях обвинили 32 человека, в том числе трое украинцев.

Об этом сообщает «Польское радио».

17 обвиняемых образовали международную преступную группу, которая действовала с 2012 по 2014 год. Членами преступной группы, которой руководил украинец, было двое сотрудников Бескидского отдела Пограничной службы в Перемышле.

«Прокурор установил, что подсудимые завладели 17 автомобилями класса люкс, которые украдены на территории Германии и Швеции. Это были, в основном, новые автомобили, только зарегистрированные, с малым пробегом. После ввоза этих автомобилей в Польшу происходила перебивка идентификационных знаков, причем использовались VIN-коды легально зарегистрированных в России и Украине автомобилей этих же марок. Впоследствии машины вывозили за восточную границу и продавали», - отмечает издание.

Обвинительный акт, помимо участия в организованной преступной группе и продажи автомобилей, включает также обвинения в контрабанде сигарет из Украины в Польшу и коррупции. Большинство обвиняемых признали свою вину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Одессе николаевец угнал «Toyota» с автомойки.