Мошенники пообещали жительнице Николаева солидный выигрыш и выманили у нее 8 тысяч гривен

В Николаеве и области за 6 августа мошенники выманили у граждан почти 50 тысяч гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Центральном районе пенсионерка лишилась 12,5 тысяч гривен, предоставив конфиденциальную информацию о своем счете аферисту, который выдал себя за сотрудника банка. Житель Заводского района передал 9 тысяч гривен за приобретение у мошенников туристической путевки.

В Корабельном районе женщина передала аферистам 8 тысяч гривен на банковские расходы, чтобы получить 200 тысяч гривен – мошенники отправили на ее телефон сообщение о якобы солидном выигрыше. 76-летняя жительница Первомайска отдала 5 тысяч гривен и 200 долларов США двум мошенницам, которые снимали с нее «порчу».

В Южноукраинске 54-летний мужчина за 9 тысяч гривен «освобождал» от уголовной ответственности сына – ему позвонили мошенники, которые выдали себя за полицейских и потребовали деньги.

Напомним, что в Николаеве судят телефонного мошенника, который выманил у женщины 900 тысяч гривен.