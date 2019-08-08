В Днепре неизвестные в масках избили и обстреляли молодых людей, которые пришли «проверять» игорное заведение

В Днепре 7 августа группа неизвестных в масках со стрельбой напала на представителей общественной организации, которые пришли в игорное заведение.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области

Представители одной из общественных организаций зашли в игорное заведение на проспекте Пушкина около 14:00. Вслед за ними пришли еще 15 мужчин в масках, которые бросили петарду и устроили драку, в ходе которой применили пистолет, предварительно травматического действия.

В результате конфликта пострадали семь представителей общественной организации. После драки нападавшие скрылись.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

В то же время «Информатор» уточняет, что члены организации «Рух Вільна Доля» проводили рейд по игровым залам и в этом случае в поисках игровых автоматов зашли в «Национальную лотерею». Они вызвали опергруппу полиции и часть общественников ждала на улице, а часть – в помещении.

Неизвестные появились через несколько минут после прихода представителей общественной организации и начали избивать тех, кто был на улице. Далее, как пишет издание, неизвестные закинули в помещение свето-шумовую гранату, после взрыва которой, они вошли в здание и начали избивать присутствующих там активистов. Некоторых после нападения госпитализировали.

Напомним, что обвиняемых в организации игорного бизнеса в Николаеве снова отдали под суд после оправдательного приговора.