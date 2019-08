НАБУ сообщило о подозрении шести фигурантам дела по «Роттердам+» – экс-член НКРЭКУ задержан

Фото из открытых источников В четверг, 8 августа, детективы национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры при оперативной поддержке СБУ сообщили о подозрению шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18 миллиардов 870 миллионов гривен убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг; действующем директоре ГП «Оператор рынка» (на момент введения «Роттердам +» - член НКРЭКУ); начальнике отдела НКРЭКУ; руководителе управления НКРЭКУ; заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины; директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением»). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Одного из подозреваемых - экс-члена НКРЭКУ - задержали. Место местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке статьи 278, статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе.

В марте 2016 НКРЭКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен 18 миллиардов 870 миллионов гривен убытков, из которых 14 миллиардов 300 миллионов гривен получили частные-компании-инициаторы введения «Роттердам +».

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

В то же время, как сообщает «Европейская правда», задержан директор «Оператора Рынка» Владимир Евдокимов. А подозрения готовы Дмитрию Вовку и еще трем работникам НКРЭКУ, а также двум топ-менеджерам ДТЭК.

Отметим, что 3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт. Хотя на самом деле почти весь уголь поставляется к ТЭС на значительно меньшие расстояния – из Донбасса и России. Поэтому «плюс» в формуле является чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Рината Ахметова.

Напомним, как 14 февраля НАБУ провело обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Обыски НАБУ в были проведены в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами регулятора своим служебным положением при принятии решения о введении в действие так называемой формулы «Роттердам+».

По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, на формуле «Роттердам+» олигарх Ринат Ахметов заработал более 40 миллиардов гривен.

Также ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро 19 июля 2019 года провели обыски в центральном офисе инвестиционной компании ICU в Киеве в рамках данного дела.

Инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, была засова на в 2006 году. В 2007-2014 годах председателем совета директоров группы ICU была Валерия Гонтарева. В 2014 году после назначения председателем Национального банка Гонтарева продала свою долю в компании.

Собственниками группы являются ее топ-менеджмент Макар Пасенюк и Константин Стеценко, которым принадлежит 45 % и 44,99% акций. Еще 9,99% принадлежат экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Как отмечало «Новое время», Макар Пасенюк провел в интересах Петра Порошенко ряд важных финансовых соглашений, многие из которых стали причиной крупных скандалов. В частности, по данным издания, он был причастен к скупке евробондов и долгов энергетической компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова.

В частности, в начале 2018 года Соломенский райсуд Киева предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. относительно покупки в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года. Детективы установили, что компании ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. и Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящих в группы ICU, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществляли покупку ценных бумаг, эмитентом которых является DTEK Finance plc. По данным НАБУ, после принятия НКРЕКП Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы «Роттердам+») стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК выросла на 60%.