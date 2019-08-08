В николаевском ГБР готовы передать в суд дело патрульных, которым вменяют избиение справлявших нужду парней, но прокурор не согласовал подозрение

Директор ТУ ГБР в Николаеве Виктория Басалаева В Николаеве в теруправлении ГБР готовы отдать под суд патрульных, которые якобы избили парней, которые справляли нужду на улице, но прокурор до сих пор не согласовал фигурантам подозрение, мотивируя, что доказательств недостаточно.

Об этом шла речь 8 августа на брифинге о деятельности территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, житель Николаева Виктор Воропай заявил, что ночью 7 декабря спецназ патрульной полиции ТОР (группа тактико-оперативного реагирования, – ПН) избил двух молодых людей, которые справляли малую нужду возле дерева в районе проспекта Мира и улицы Театральной. В патрульной полиции тогда сообщали, что действительно составили на парней админматериалы, однако силу и спецсредства к ним никто не применял.

– С моей точки зрения, там достаточно доказательств. Но вы же понимаете, что подозрение согласовывает прокурор. На сегодняшний день процессуальный руководитель считает, что там недостаточно доказательств. Мое видение – мы все-таки будем направлять это производство в суд. Мы добавляем, добавляем доказательства, пусть это где-то не прямое, а косвенное доказательство, но в своей совокупности достаточно информации и оснований, чтобы вручать подозрение и привлекать к ответственности. Следствие продолжается, и мы не закрываем это производство, – сказала и.о. директора теруправения ГБР Виктория Басалаева.

Напомним, как в центре Николаеве на улице Адмиральская, недалеко от здания областной государственной администрации, произошел конфликт между несовершеннолетним парнем-велосипедистом и сотрудниками патрульной полиции.