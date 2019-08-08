Кассационный суд признал незаконным списание ₴600 тысяч налогов фирме семьи нардепа Ливика

6 августа суд в кассационном порядке признал незаконными решение сотрудников ГФС о списании налогового долга фирме «Зеленый Гай» в Вознесенском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как сообщалось ранее, в теруправлении Госбюро расследований в Николаеве открыли уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением») по факту того, что налоговики списали ПАО «Зеленый Гай»налоговый долг как безнадежный из-за форс-мажорных обстоятельств. С декабря 2014 по январь 2015 года якобы из-за морозов «Зеленый Гай», принадлежащий жене и отцу народного депутата Украины от БПП Александра Ливика, не смог собрать предполагаемый урожай винограда, который по договору должны были поставить другой фирме. Долг ПАО «Зеленый Гай» списали на основании сертификата Торгово-промышленной платы Украины.

14 мая в ГБР заявили, что заместителю начальника Вознесенской объединенной государственной налоговой инспекции уже вручили сообщение о подозрении в преступлении. При этом в ГБР акцентировали, что подозреваемая уже признала свою вину.

При этом в ГФС настаивали на законности решения своего сотрудника, отмечая, что эту законность подтвердил суды первой и апелляционной инстанции.

«Для списания долга предприятием было предоставлено сертификат Торгово-промышленной палаты, якобы удостоверял наличие форс-мажорных обстоятельств, а именно неблагоприятных погодных условий, которые привели к несостоятельности уплатить в бюджет обязательный платеж. На самом деле, указанный сертификат удостоверял наличие обстоятельств, которые сделали невозможным выполнение предприятием своих обязательств по соответствующим гражданско-правовым договорам», – говорится в сообщении.

Таким образом, кассационная инстанция все же поддержала позицию прокуратуры о нарушении налоговой инспекцией законодательства.

«Вызывает беспокойство, что в этом случае, интересы государства нарушены в результате противоправного решения органа государственной власти, который обязан контролировать порядок определения и уплаты налогов и сборов. Следующим шагом к восстановлению нарушенных интересов государства будет решение вопроса о взыскании указанного налогового долга с предприятия», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в Николаеве ГБР завело дело на фискалов из-за пособничества в уклонении от уплаты налогов – следствие насчитало около 75 миллионов гривен убытка.