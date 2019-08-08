В Баштанке мужчина жестоко избил собутыльницу и выбросил ее возле дороги – она умерла в реанимации

В Баштанке мужчина избил женщину после совместного распития алкоголя и выбросил ее возле дороги. Пострадавшая умерла от травм в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вечером 7 августа в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на обочине дороги по улице Сизоненко лежит женщина.

Уже в больнице медики сделали вывод, что у пострадавшей многочисленные ушибы по всему телу и перелом конечности. Впоследствии от полученных телесных повреждений 52-летняя женщина умерла в реанимационном отделении.

В течение нескольких часов полицейские установили, что телесные повреждения пострадавшейнанес его 35-летний товарищ в ходе совместного распития алкоголя. В ходе конфликта нетрезвый злоумышленник до смерти избил женщину, а затем вынес ее на улицу и положил возле дороги.

Сейчас местного жителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируется часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») и грозит до десяти лет заключения.

Напомним, как в селе на Николаевщине мужчина избил металлическим ведром соседа-собутыльника и пострадавший скончался в больнице.