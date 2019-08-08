ГБР продолжает расследовать возможную коррупцию в Казанковской колонии и сетуют на сложность сбора доказательств в тюрьмах

Директор ТУ ГБР в Николаеве Виктория Басалаева Территориальное управление ГБР в Николаеве продолжает расследование уголовного производства относительно возможной коррупции в Казанковской колонии, но процесс усложняется сбором доказательств из-за режимности пенитенциарного учреждения.

Об этом шла речь 8 августа на брифинге о деятельности территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступали угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством.

– Есть определенная специфика расследования этих преступлений, потому что закрытый режимный объект и крайне сложно провести определенные мероприятия для сбора доказательной базы, – отметила и.о. директора теруправления ГБР Виктория Басалаева.

– Нами проверяется номер карточного счета, на который перечислялись денежные средства от родственников заключенных, которые отбывают наказание в колонии, за лучшую характеристику для УДО, или для улучшения условий содержания. Ни в коем случае это производство не закрыто, мы разбираемся, – сказала Виктория Басалаева.

Напомним, как экс-руководитель Госпенитенциарной службы Сергей Старенький на свой странице в Facebook опубликовал видео, которое появилось в сети, как в Лукьяновском СИЗО с щедро накрытыми столами праздновали День рождения «смотрящего».

Помимо этого напомним, как прошел бунт некоторых заключенных в Николаевском СИЗО во время Пасхальных праздников 8 апреля 2018 года. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.

После этого на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Еще добавим, как в колонии на Днепропетровщине заключенные отказывались возвращаться с прогулки и поджигали матрасы. А несколько ранее в Одессе в колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных из-за жалоб на условия содержания, тогда заключенные захватили часть колонии, сожгли одно помещение и пожарный автомобиль.