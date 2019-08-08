Суд отправил в СИЗО 16-летнего подростка, зарезавшего своего деда – ему грозит до 15 лет тюрьмы

Суд избрал 16-летнему подозреваемому в убийстве собственного деда меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в Вознесенской местной прокуратуре Николаевской области.

Как известно, 1 августа 60-летний мужчина пришел помочь дочери по хозяйству и пригласил внука приобщиться к помощи матери. Парень не обратил внимания на дедушку и продолжил играть на компьютере. Через некоторое время мужчина сделал внуку замечание и снова попросил о помощи, и после этого они начали ссориться. Парень схватил со стола нож и нанес несколько ударов дедушке, в результате чего последний умер.

Действия несовершеннолетнего подозреваемого квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Суд по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения подростку сроком на 30 дней.

Напомним, что ранее в Николаеве суд отправил в СИЗО женщину, зарезавшую своего сожителя.