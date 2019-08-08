В Ровно подполковника налоговой милиции задержали за вымогательство $4 тысяч у бизнесмена

В Ровно задержали за вымогательство взятки старшего следователя по особо важным делам областного управления ГФС – подполковника налоговой милиции.

Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Нацполиции.

Чтобы избежать давления на свой бизнес, предприниматель должен был дать подполковнику налоговой милиции 4 тысячи долларов США в качестве «вознаграждения». В случае отказа налоговик обещал ему создание искусственных препятствий в предпринимательской деятельности и привлечение его к ответственности за якобы нарушение закона.

Подозреваемого задержали 8 августа напротив налоговой инспекции. Задержание проводили оперативники областного УЗЭ, следователи ГБР и военная прокуратура. При осмотре личных вещей у него изъяли 4 тысячи долларов США, полученных им в качестве взятки. Полиция и ГБР провели обыски по месту работы налоговика.

Напомним, что ранее замначальника Ингульского отдела полиции задержали за вымогательство 12 тысяч гривен.