На Николаевщине благодаря системе распознавания на камерах наблюдения нашли угнанный почти три года назад автомобиль

В Николаеве при помощи информационной подсистемы «Гарпун», которую подключили к городским камерам видеонаблюдения, полиция ночью нашла «Volkswagen Passat», который числится в угоне с октября 2016 года.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Автомобиль, который после угона искали киевские полицейские, наряд патрульных остановил на автодороге «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» на территории Николаевского района. Для дальнейшего выяснения обстоятельств на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Николаевского отделения полиции.

По словам водителя разыскиваемого автомобиля, он стал владельцем транспортного средства несколько месяцев назад, поэтому и не подозревал, что автомобиль может находиться в розыске.

Сейчас полицейские проводят дальнейшие следственные действия, автомобиль изъяли.

Напомним, что новую систему поиска угнанных автомобилей «Гарпун» в Николаеве впервые успешно опробовали 28 июля, когда видеокамеры зафиксировали угнанный «Mercedes-Benz».