На Николаевщине неизвестные украли тротуарную плитку, которой был выложен мемориальный комплекс

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В Казанковском районе Николаевщины неизвестные украли тротуарную плитку, которой была выложена территория возле мемориального комплекса, посвященного погибшим в годы войны.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Казанківська громада».

«Пока что неизвестные варвары похитили тротуарную плитку, около 15 метров, на территории святого для всех казанковцев места – мемориального комплекса погибшим в годы войны землякам, который расположен на территории сельского предприятия «Возрождение».  Просим всех сознательных граждан сообщить в Казанковский поселковый совет или местное отделение полиции, если кому-то что-то известно об этой краже», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в 2013 году в Казанке чиновница сделала себе дорогу домой из мемориальных плит. 

Вадим Богданов

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